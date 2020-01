Lüganuse vallavalitsus: Kiviõli I keskoolis kavandatav streik oleks ebaseaduslik

„Lüganuse vallavalitsus tunnustab õpetajate õigust väljendada oma sõnavabadust ja mõistab toetust oma endisele kolleegile, kuid juhin tähelepanu, et kooli direktor valitakse kooli pidaja, mitte töökollektiivi poolt,“ ütles vallavanem Viktor Rauam.

Kavandatav streik on ebaseaduslik, sest õpetajad nõuavad direktori tööle ennistamist, mitte oma töötingimuste parandamist. Seadus ei luba töötajatel streigiga nõuda neile meelepäraste personaliotsuste tegemist või asuda kohtu asemel õigust mõistma. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi valitakse kooli direktor avaliku konkursiga kooli pidaja poolt, kelleks ei ole töökollektiiv või koolipere.

Õiguslikult hall ala

"Õiguslikus vaates on tegemist pretsedendiga," tõdes Kiviõli 1. keskkooli õpetajate esindaja Mariliis Randmer, kuid lisas, et sel teemal on ekspertidega nõu peetud: "Näiteks, kui meil oleks palgastreik, siis me streigiks oma direktori vastu, aga nüüd me streigime vallavalitsuse otsuse vastu. Juriidiliselt on see hall ala ning otseselt õiguspraktikat ei ole selle koha pealt. Teame, et tohime teha seda - see liigitub poliitstreigi alla. Meie ju ise ei leiutanud seda võimalust, vaid oleme Eesti Haridustöötajate Liidu juristiga pikemalt juba nõu pidanud, kas, kuidas ja mis tingimustel."

Põhiseaduse kaitse all on streigid, mille eesmärgiks on töötajate oma õiguste ja huvide kaitse. Toetusstreigid on lubatud ainult teiste seaduslike streikide toetamiseks.

Streigiõigust reguleerib kollektiivse töötüli lahendamise seadus, mis käsitleb töötüli lahkarvamusena, mis on tekkinud kollektiivlepingute sõlmimisel ja täitmisel ning uute töötingimuste kehtestamisel.