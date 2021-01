„Aga millest see põlema läks, seda ei tea keegi praegu öelda. Kuigi see 24. toa poiss enne rääkis, et külmkapiga oli leke või midagi, aga ma ei saanud aru ka, sest ta oli venelane. Ütlesin, et ta räägiks mehhaanikuga, et meil mehhaanik majas olemas, aga noh, ta ei rääkinud... Ja nii see juhtus. Ja see kõik oli kähku.”