Lüganuse lepitusprotsess saab alguse homme

"Praegu on konkursil osalejate avaldused kausta kogutud, ise olen ka rääkinud ühe inimesega, kes võib veel kandideerida. Tavaline tendents on meil see, et kandideerijad tulevad suht-koht viimastel päevadel. Olen kuulnud, et veel paar-kolm inimest tunnevad huvi," ütles Rauam.

Kui juriidiliselt ei ole võimalik Uustalu keskkooli direktori kohusetäitjaks nimetada, siis nii lihtsalt on. Samas kinnitab Rauam, et kindlasti ei ole tema huvi leida see seadusepügal, mis Uustalu ametist ilma jätaks.

Kiviõli 1. keskkooli direktori ametist vabastamine

Uustalu vabastati ametist, sest kaotas vallavalitsuse hinnangul usalduse, kui kasutas vallavõimu väitel korduvalt oma ametiseisundit erakondlikuks propagandaks koolimajas.

Kiviõli 1. keskkooli õpetajad saatsid eelmise aasta lõpus Lüganuse vallavalitsusele kirja, milles teatasid, et kui usalduse kaotamise tõttu ametist vabastatud direktorit Heidi Uustalu ametisse ei ennistata, alustatakse 13. jaanuaril streiki, mis kestab kuni nõudmise täitmiseni.

Juhul, kui õpetajad tulevast nädalast tähtajatule streigile läheks, tuleks õppetöö korraldada vallal.

Lüganuse vallavalitsus kutsus aga Kiviõli 1. keskkooli õpetajaid loobuma 13. jaanuariks kavandatud streigist. Vallavõimu hinnangul puudub streigil seaduslik alus ning kavandamisel ei järgita õigusaktides sätestatut.