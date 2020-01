Lüganuse koolitüli lahendust ei paista. Vallandatud direktor ei ole nõus hagist loobuma ja vallavanem võttis nädalase mõtlemisaja

Rauam ütles Delfile, et tänasel kohtumisel väljendasid mõlemad poolet valmisolekut kompromissiga edasi minna, ent mingisuguse kokkuleppeni veel ei jõutud.

"Ühest küljest ei olnud Uustalu nõus kohtuhagi tagasi võtma ning samuti ei näinud ta süüd enda tegevusel, mis puudutab poliitilise neutraalsuse tagamist koolis," ütles Rauam peale kohtumist Delfile.

Uustalu ütles Delfile, et ei ole nõus aga hagist loobuma, kuna jätaks sellega mulje, et ebaõiglus, mille osaks ta vallandamisega sai, oleks talle vastuvõetav.

Ta lisas, et kohtumisel mingi käega katsutava tulemuseni ei jõutud. "Kuna olukord on juba selline, et saame lähtuda olukorrast, kus kohtumenetlus käib, tegin ma kaks ettepanekut: kas vald ütleb hagi õigeks või kompromiss saavutatakse kohtumenetluse käigus," ütles ta.

Vallavanem võttis nädalase mõtlemisaja ja lubas lõpliku vastuse anda järgmiseks reedeks. "Pean kaaluma, millised on selle teema juures juriidilised nüansid ning kas ja kuidas saab sellega üldse edasi minna. Töölepingu sõlmimine on keeruline, kui inimene on kohtus," ütles Rauam.

Kohtumisel ei võetud veel teemaks Uustalu võimalikku jätkamist kooli direktori kohusetäitjana ning sellest tulenevalt käib endiselt veel ka konkurss direktori kohale.

Konkursil osalemise tähtaeg on 15. jaanuaril, kaks päeva enne Uustalu ja Rauami järgmist kohtumist.

"15. jaanuari tähtaeg ei ole kuidagi siduv. Selleks ajaks on kõigest avalduste esitamine läbi. Seejärel hakatakse kutsuma vestlusele, vaatama kas dokumendid vastavad ja nii edasi," selgitas Rauam.

Kiviõli 1. keskkooli direktori ametist vabastamine