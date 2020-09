LTKH viljatusravikeskuse kolm töötajat nakatus koroonaviirusega

Sellest tulenevalt on viljatusravikeskuses uute patsientide vastuvõtmine ajutiselt peatatud. Praegu jätkatakse üksnes pooleliolevate raviprotseduuridega. Keskuse töötajad on sellest informeerimas lähipäevil visiidile tulevaid patsiente.

Viljatusravikeskuses on kasutusele võetud kõik täiendavad infektsioonikontrolli abinõud, vältimaks nakkuse edasist levikut. Haigestunud töötajad on suunatud kodusele ravile, keskuse kõik töötajad on COVID-19 suhtes testitud ning neile tehakse kordustestid järgnevatel päevadel.

Patsientidel, kes külastasid viljatusravikeskust ajavahemikul 14.-22. september, palutakse 14 päeva jooksul pärast visiiti jälgida oma tervist ja võtta mistahes haigustunnuste esinemisel ühendust oma perearstiga.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

