LTKH uueks juhiks valiti Arkadi Popov, Imbi Moks jätkab juhatuse liikmena

Lääne-Tallinna keskhaigla juhatus jätkab senise kolmeliikmelise asemel neljaliikmelisena, ravijuhi ja neljanda liikmena alustab 5. detsembrist tööd Imbi Moks.

Lääne-Tallinna keskhaigla nõukogu esinaise Merike Martinsoni sõnul oli valikukomisjoni otsus üksmeelne.

“Nõukogu otsustas valida haigla juhatusse kaks uut liiget, sest Lääne-Tallinna keskhaigla näol on tegemist pealinna ühe suurima ja mitmeprofiilse keskhaiglaga," selgitas Martinson. "Ühtlasi on meil ees ootamas mahukas töö Tallinna Haigla realiseerimisel, mis eeldab väga suurt töömahtu ning seepärast nõukogu otsustas juhatuse esimehe kõrvale valida ka juhatuse liikmena ravijuht."

Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimehe kohale laekus kokku kuus avaldust, kõik kandidaadid kutsuti ka vestlusvooru.

Nõukogu liige taandati info lekitamise pärast

Möödunud nädalal kirjutas Õhtuleht, et Mihhail Kõlvart tegi dr Arkadi Popovile ettepaneku Lääne-Tallinna keskhaiglat juhtima hakata. Sellist informatsiooni edastas väljaandele haigla toonane nõukogu liige Peeter Mardna.

Päev pärast loo ilmumist teatas Tallinna linnavalitsus, et kutsub Mardna nõukogu liikme kohalt tagasi.

"Konkurssidel osalevate kandidaatide nimede avalikuks tulemine on täiesti lubamatu nii konkursi ajal kui ka pärast seda. Avalikustatakse ainult ametikohale valituks osutunud inimene," ütles linnapea Mihhail Kõlvart Delfile.

Taandatud Mardna ütles toona, et temast taheti juba pikemat aega lahti saada, et asemele tuua keegi, kes täiendaks nii-nimetatud linnavalitsuse leeri. "Nüüd leiti põhjendus, kuidas mind pauguga minema saata," hindab ta.

Mardna jäi oma väidetele kindlaks ja rõhutas, et kuulis kindlatest allikatest, et Popov oli Kõlvart isiklik valik. Mardna toetaks Lääne-Tallinna keskhaigla senise juhatuse esimehe Imbi Moksi jätkamist, kes olla ametis hästi hakkama saanud. Moksi praegune ametiaeg lõppeb detsembri hakul, mistap linn septembris avaliku konkursi ka välja kuulutas. Valikukomisjoniks on haigla nõukogu liikmed.

Konkursid viis läbi Lääne-Tallinna Keskhaigla ja valikukomisjoniks olid haigla nõukogu liikmed. Juhi konkursi läbiviimisele oli kaasatud väliseksperdina Fontes PMP OÜ partner ja juhtivkonsultant Kaire Laas ning Lääne-Tallinna Keskhaigla kliinikute esindajana kirurgiakliiniku juht dr Andres Kork.