Lõuna-Eestis tabatud liiklushuligaanide nädalavahetus möödus arestimajas

"Siis tabati sama sõiduki roolist kriminaalses joobes mees, kelle kaasreisijaks oli täna rikkumise eest kohtule vastuseid andnud purjus kihutaja. Nähtavasti toonane kokkupuude politseiga soovitud mõju ei avaldanud, mistõttu ei jäänudki muud üle kui paigutada mees arestimajja, kus puudub igasugune juurdepääs alkoholile ja autodele,“ kirjeldas Taivo Rosi.

Üleminspektor Rosi toonitas, et liiklusohutuse tagamine ja traagiliste tagajärgede ennetamine algab igast autojuhist endast. "Liikluses kokkulepitud nõuded on püstitatud eesmärgiga tagada ühtmoodi kõigi inimeste ohutus. Ses vaates on elementaarne, et iga endast ja teistest liiklejatest lugupidav juht sõidab lubatud piirkiiruse, kaine pea, kinnitatud turvavööga, keskendub auto juhtimisele ega riku teisi liiklusreegleid. Juht, kes nõuetest kinni pidada ei suuda ning järjepidevalt enda ja teiste eludega riskib, selle teekond võib suure tõenäosusega sihtpunkti asemel hoopis arestimajja viia või tipneda sootuks traagilisemate tagajärgedega. Inimeste teadlikud valikud väljendavad nende hoiakuid ning politsei ülesanne on sellised hoolimatu suhtumisega ja ohtliku olemusega juhid liiklusest kõrvaldada ja seda ka kindlameelselt tehakse," lubas politseinik.

Maikuu esimestel päevadel tabasid politseinikud Lõuna-Eestis ligikaudu 30 alkoholi tarvitanud roolikeerajat ning tugevalt üle poolesaja kiirusületaja.