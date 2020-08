Louis Freeh lahkub Martin Helme palgatud advokaadibüroost

Globaalse haardega konsultatsiooniforma AlixPartners teatas täna, et omandas ülemaailmse riskijuhtimise ettevõtte Freeh Group International Solutions LLC (FGIS).

Tehingu järel liituvad FGIS-i 24 töötajat AlixPartnersiga. Selle tehingu käigus astub endine FBI peadirektor ja föderaalkohtunik Freeh tagasi advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP juhtivpartneri kohalt ja loobub tegevusest õigusvaldkonnas.

Freeh ütles, et tema ja tema meeskond on uue ettevõttega liitumisest väga elevil. "AlixPartnersi laia haardega globaalne uurimisplatvorm ning meie kollektiivsed ja sügavad suhted õigus- ja jõustamismaailmas võimaldavad meil teenindada üha kasvavat klientide nimekirja ajal, kui meie teenused on väga nõutud. Ootame, et saaksime oma kliente aidata nende kõige keerulisemate ja kriitilisemate juurdlustega."