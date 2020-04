Lõpuaktuste pidulik osa võib toimuda ka juulis või augustis

Haridusminister Mailis Reps kinnitas kolm päeva tagasi Delfile, et sel õppeaastal jäävad ära kõik suuremad üritused, sealhulgas lõpuaktused. “Kindlasti suudavad õppeasutused olla loomingulised ja kasutada vajadusel lõpuaktuste korraldamiseks virtuaalseid võimalusi,” märkis ta.

Tallinna koolijuhtide ühenduse esimees Raino Liblik ütles, et pealinna koolid otsustavad aktuse korraldamise üle mai esimeses pooles. Mõned koolijuhid on rääkinud variandist korraldada aktus suve teises pooles, näiteks augustis, kuid Libliku sõnul liigutakse pigem selles suunas, et koolielu saaks jaanipäevaks läbi.

“Maikuu annab selgust, kuidas käib tunnistuse üleandmine,” kinnitas Liblik. “Püüame välistada seda, et saadame õpilasele tunnistuse postipakiga või et õpilased tulevad sellele valvelauda järele. Mõtleme, kuidas ikkagi koolilõputunnet ja pidulikkust luua.”

Ta lisas, et kui olukord natukenegi leevendub ja mingilgi määral lähevad piirangud vabamaks, on võimalik mingis vormis teha aktus ka ainult õpilastega, näiteks suures aulas või suurel õuealal nii, et perekond jälgiks lõpetamist videosilla kaudu.

Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul selgub ka Tartu koolide lõpetamiste korraldamine maikuus ning kõik sõltub sellest, kas millalgi antakse luba teha vabas õhus üritusi või mitte.

Ta lisas, et tunnistuse andmisega ei saa venitada, sest seda vajavad abituriendid kõrgkooli sisse astumiseks, kuid pidulik osa võib toimuda hiljem. Mõned Tartu koolid kaaluvad ka videosilla teel lõpuaktuste korraldamist, suuremaid üritusi on koolid juba nii ka teinud.

Raave lisas, et Tartu linn ei anna koolidele juhiseid, kuidas ja millal lõpetamised korraldada ning iga kool otsustab selle ise. Koolid võivad otsustada aktuse piduliku osa või lõpupeo korraldada ka juulis või augustis.

Kohtla-Järve riigigümnaasiumi direktor Hendrik Agur ütles, et lõpuaktused kindlasti toimuvad, aga millisel kujul, selgub mõne nädala jooksul. Aguri sõnul on variant, et lõpuaktus toimub osaliselt virtuaalselt ja osaliselt füüsilisest.