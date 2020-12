Lõpp vandalismile! Järveotsa keskuse uuurde pandi panoraamkaamera

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et paigaldatud valvekaamera edastab kõrgekvaliteedilist videopilti mitmes eri suunas. Ta tõdes, et piirkonnas on esinenud tihti linnavara vastast vandaalitsemist, soditud majaseinu ning linnamööblit. „Kaamera aitab meil antud piirkonnas vandaalitsejaid ja seintele sodijaid avastada ning ka vastutusele võtta. Loodetavasti vähendab kaamera ka soovi pahategusid ette võtta,“ ütles linnaosavanem. „Seda enam, et Järveotsa piirkond saab lähiajal täiesti uue ilme, sest juba järgmisel aastal oleme plaaninud sinna investeerida ligi miljon eurot,“ jätkas Hanimägi.

„Linnaosavalitsusel on plaanis rajada Järveotsa piirkonda promenaad, mis on mõeldud nii rattasõiduks kui jalutamiseks. Lisada haljastust ning ehitada välja erinevad virgestusalad. Täiendame ka enam kui 200 000 euro eest Järveotsa mänguväljakut muutes selle tõeliselt suureks ja toredaks mänguväljakuks, kus tegevust jätkub kogu perele. Muu hulgas ehitame ka uue võrkpalliväljaku. Samuti soovime rajada väikese turu, kus saab müüa ning osta aiasaadusi, istikuid ja muud sellist ning näituste ala, kus saab esitada erinevaid kunstiteoseid või tutvustada meie linnaosa ajalugu läbi fotode,“ tutvustas Hanimägi suurejoonelisi plaane antud piirkonnas ning lisas, et hetkel on juba käimas projekteerimine.

Antud piirkonnas saab järgmisel aastal täielikult rekonstrueeritud ka Järveotsa lasteaed ning valmib sealsamas lähedal uus Naksitrallide lasteaed.