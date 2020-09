"Lõpeta see pläma ära! Maga välja." Jürgen Ligi avalikustas fragmente kinnise erikomisjonide ühisistungi prokollist

Aga ebaolulisema kärbetega sellest, kuhu kulus 45 minutit, mis Helme loo järgi olnud minu saamatus.



Jürgen Ligi toonitas, et algusest peale on seisukoht olnud see, et komisjon ei aruta Louis J. Freeh küsimust, vaid Eesti riigivalitsemise küsimust. J. Ligi sõnul pole vaja, et advokaat ootamatult istungile iseenda tööst rääkimiseks kutsutaks. Advokaadibüroo kaasamine istungile on nende asjata debati toomine. Arutelu mõte ei ole olnud advokaadibüroo arvustamine, vaid Eesti asjaajamisele ja riskidele keskendumine.

Martin Helme: oh come on, lõpeta see pläma ära. Esiteks sa ei kutsunud mind siia selle päevakorrapunktiga. Sa kutsusid mind siia hoopis teise päevakorra punktiga. Siis said mu kätte, ups, vahetasid päevakorrapunkti ära. Nüüd räägid heast tavast. Maga välja inimene. Teiseks, kui sa oled kaks kuud sõimanud L. Freeh'd vene agendiks, siis see on väga selgelt ka L. Freeh küsimus. Väga hea, sa kuulutasid selle kinniseks istungiks – ma sõimangi sind nii palju kui süda lustib.

J. Ligi: mina ei ole L. Freeh’d vene agendiks sõimanud.

Helme: oled. Sõnaotseses mõttes sõimanud. Sa võid seda rumalat juttu siin ajada nii palju kui tahad. Las ta siis annab seal väljas intervjuusid ajakirjanikele.

J.Ligi: mina viitasin luureraportile. Selline sõnakasutus tuleb tegelikult EP-lt. Ära omista mulle. Sa elad Uute Uudiste sees. Sa pole komisjoni liige.

M. Helme: ma lähen kell 14.00 minema. Üleüldse kuni päevakord pole kinnitatud, pole istungit.

J. Ligi: hakkame tööle. Me ei tohiks viia küsimust L. Freeh’le.