Lootustandev avaldus: Peterburi tee remont võetakse lõpuks ette?

Terik teab öelda, et keskvalitsus on otsustanud "stimuleerida tee-ehitusturgu" ning on selle raames käivitamas täiendavaid ehitusobjekte.

"Selles vallas on positiivne, et koostöös Tallinna linnaga on kavas alustada Peterburi ja Smuuli tee ristmikule jäävast viaduktist kuni linna piirini ulatuva lõigu rekonstrueerimise ettevalmistamisega," jäi Terik ajamääratluse osas salapäraseks.

Teriku teatel on Peterburi tee remondi kogumaksumuseks ligi 48 miljonit eurot ja riigi kaasrahastuse olemasolul saab tuleval aastal alustada juba projekteerimisega, et lähiaastatel ehitustöödeni jõuda.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt ei õnnestunud Delfil tänase tööpäeva lõpuks kommentaari saada.

Varasemalt on linnapea Mihhail Kõlvart tõdenud, et Peterburi tee näol on tegu kohaga Tallinnas, kus pole põhjust uhkust tunda.

Linn ja riik said kokkuleppele?

"Meil on jätkuvalt lootus – selle lootuse aeg on päris pikk ja ajalugu ka päris pikk –, et kuivõrd tegu on sellise trassiga, mis pole ainult linna prioriteet, vaid ka riigi prioriteet, et tuleb ka riigi rahastus," ütles Kõlvart aasta tagasi EKRE esindajale arupärimisele vastates.

Tänavu veebruaris kirjutas ERR, kuidas Tallinn ja riik on aastaid vaielnud selle üle, kas osa olulise tähtsusega linna teedest peaksid kuuluma riigiteede nimekirja. Üheks neist ka Peterburi tee. 2014. aastal tegi linn selle ettepaneku majandusministeeriumile.

Kuna ministeerium seda ei rahuldanud, siis pöördus linn kohtusse. Esimese- ja teise astme kohus linna kaebust erinevatel põhjustel ei rahuldanud. Riigikohus ei võtnud Tallinna kassatsioonikaebust menetlusse ja sellega lõppesid vaidlused kohtus.

Tänavu veebruaris ütles Kõlvart ERR-ile, et kuna Peterburi tee on rahvusvaheline maantee, ootab linn, et riik rahastaks või kaasrahastaks selle tee ehitust.

"See, et projekti rahastada, peaks jõudma selleni, et meil oleks projekt, me teaksime maksumust ja siis me saaksime rääkida juba täpsematest asjadest," kommenteeris veebruaris majandusministeeriumi transpordi arengu- ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan ERR-ile.