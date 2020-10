Löömamehest poliitik Valter Vaha lahkub Isamaast ning loobub ka volikogu liikme kohast

"Annan teada, et astun Viljandi volikogust tagasi ning erakonnast Isamaa välja, kuna minu isikliku elu juhtumist on tehtud poliitiline skandaal, kuigi see ei ole absoluutselt poliitikaga seotud. Kahjuks ei ole mul seetõttu, ega veel ka lõppemata menetluse tõttu ennast võimalik avalikult kaitsta. Meedias kajastatu on olnud hetkel väga ühepoolne tõlgendus ja selektiivne asjaolude esitlemine," ütles Vaha pressiteate vahendusel.

Ekspress kajastas, et aasta alguses toimunud tülis Vaha peksis inimest ja urineeris ohvri peale. Septembris pääses Vaha kriminaalasjast, ent täna kinnitas prokuratuur, et juhtumit uuritakse edasi.

"Peksmise käigus kukkus Joosep* pikali, pärast mida jätkas teine mees rusikatega peksmist näo ja keha piirkonda. [---] Lõpuks peksmine lõppes, tundus, et olukord on maha rahunenud. Joosep oli jätkuvalt maas pikali. Siis võttis peksja oma suguelundi püksist välja ning urineeris Joosepi peale."

Niimoodi kirjeldab üks pealtnägija selle aasta 9. veebruari varahommikul Balti jaama lähedal toimunud kuritegu.

Vaha ise märkis Ekspressile, et sündmus ei tee au ühelegi asjaosalisele ning oli kantud teadmisest, et tema endist elukaaslast on uimastite vahendusel ära kasutatud. "Hiljem selgus, et uimastid ei olnud asjaga seotud päris samaaegselt. Uute asjaolude ilmnemisel vabandasin teise osapoole ees ning nõustusin hüvitama tekkinud kahjud, ent tal puudusid nõudmised."

Kuigi nüüd Vaha lahkub Isamaast, siis vähemasti päeva esimeses pooles paisis, et ta esialgu jätkab. Partei juhi poolt oli selleks roheline tuli antud. "Sügav inimestevaheline suhe, mille taustu mina ei tea. Ilmselt keegi ei saa kunagi täpselt teada. See on omaette teema," ütles Helir-Valdor Seeder Delfile.

Seeder sõnas siis, et pole vaja Vaha erakonda sobivust arutada enne, kui kohus on asjad välja selgitanud ja süüdlase leidnud.