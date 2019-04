Loodav valitsuskoalitsioon kohtus tervishoiu valdkonna esindusorganisatsioonidega

Loodava valitsuskoalitsiooni sotsiaalministri kandidaat Tanel Kiik ütles, et lähinädalatel soovitakse tutvustada erinevatele valdkondlikele ühendustele koalitsioonilepingut ning kuulata nende mõtteid ja ka murekohti, mida lahendada. Esimene kohtumine oli tervishoiuvaldkonna esindajatega. „Koalitsioonileppesse on läbi erakondade valimisplatvormide jõudnud esindusorganisatsioonidelt olulised tervishoidu puudutavad põhimõtted. Need ideed tuleb edaspidi ühiselt detailselt sisustada, et ravijärjekordi vähendada ja parandada arstiabi kättesaadavust,“ selgitas Kiik.

Arutelude all olid nii perearstide kui ka eriarstide puudus ja seda eriti maapiirkondades, tervishoiu kvaliteet Eesti eri piirkondades, tervishoiu rahastamine ning esmatasandi abi kättesaadavus. Kiige sõnul on täna ametis olev valitsus tõstnud haigekassa rahastust, kuid lisaraha vajadus tervishoidu on kahtlemata jätkuvalt olemas. Samas tuleb tema sõnul tugevdada tervishoiusüsteemi ka erinevate digilahenduste kasutuselevõtuga, suurema ennetustööga ning personaalse terviseplatvormiga. „Peame oluliseks, et iga inimene mõtleks rohkem enda tervisele ning tunneks kaasvastutust oma suurima väärtuse hoidmisel,“ rõhutas Kiik.