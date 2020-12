Loksa hooldekodu juhataja: oleme kevadest saati desinfitseerinud, maske kandnud, külalisi ei luba, aga viirus tuli ikka sisse

Laupäeval lisandunud rekordilisest 561 uuest nakkusjuhtumist 77 on seotud Loksa hooldekoduga, kus koroonaviirus tuvastati 99-st hooldekodu kliendist 72-l ning lisaks ka 5-l töötajal.

Tänase seisuga pole nakatunuid lisandunud ja haigete seisund on stabiilne, kinnitas hooldekodu juhataja Monika Puldre. Laupäeval oli hooldekodu klientidest haiglas üheksa koroonahaiget, tänase seisuga on see endiselt nii. 63 koroonahaiget on praegugi Loksa hooldekodus.

Kust viirus hooldekodusse pääses? Puldre sõnul sai esimesena koroonaproovi positiivse vastuse meditsiinitöötaja, kellelt tellib Loksa hooldekodu teenust sisse. „Aga kas just tema oli see, kelle kaudu hakkas viirus majas levima, seda ei saa kunagi täpselt teada,” märkis Puldre ja lisas, et Loksa hooldekodu on alates septembrist isolatsioonis olnud, töötajad on kevadest maske kandnud, maja on pidevalt desinfitseeritud, külalised pole majja lubatud olnud. „Äärmuslikel tingimustel ja ette teatamisel oleme lubanud, et kliendid saavad omastega õues kohtuda,” ütles Puldre siiski. „Aga külalisi on väga vähe käinud alates septembrist.”

Kõige suurem mure on Puldre sõnul praegu personalipuudus. „Abikäsi on väga vaja. Kaks hooldajat oleme juba leidnud, aga kolme hooldajat ja kahte koristajat oleks veel vaja.” Kuna abikäsi on tõesti väga vaja, siis ei pea hooldajad olema vastavalt kvalifitseeritud – piisab ka vabatahtlikest, kuid töö oleks siiski tasustatud. „Ootame appi kedagi, kes ei kardaks Covid-positiivset klienti teenindada ja kes oleks valmis eakate hooldamiseks ja abistamiseks,” kirjeldas Puldre. Maskide, respiraatorite ja kaitseülikondadega probleemi pole, neid on piisavalt ja neid saab vajadusel ka juurde tellida.

