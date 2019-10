Lõimumisaktivistid haridusministeeriumile: kas mitmekeelsed perekonnad on probleemiks?

Kaks- ja mitmekeelsed perekonnad on lapse kõne arengu poolest ülemaailmne probleem. Koormus ajule on suurem ja sellised lapsed hakkavad hiljem rääkima. Niisugune kõnekeskkond sobib terveile ja tugeva närvisüsteemiga lastele.

Väljavõte, mis on viimastel päevadel sotsiaalmeedias andnud tõuke meelepahalaviinile, pärineb haridus- ja teadusministeeriumi “Lasteaia riikliku õppekava” tööversioonist. Mudilaste kasvatusmeetodeid uuendava alusdokumendi esialgne katsetus pole avalikkuse silme all suuremat vastu pidanud: kriitikavoo seast leiab viiteid nii vanamoodsusele kui ka lihtlabasele asjatundmatusele.

Puudutatud mitte ainult muulased, vaid ka väliseestlased

Siiski on interneti kihama ajanud just nimelt lõik, mis puudutab mitmekeelsust. Eriti tugevalt on sel teemal sõna võtnud lõimumisvaldkonnaga tihedalt seotud isikud nagu Eesti 200 esinaine Kristina Kallas ja Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar.

Kallase silmis on probleemina viidatud eelkõige justkui erinevaid keeli kõnelevatele vanematele. “Perekondi probleemiks nimetada on ebakohane,” sõnas ta ning lisas, et just eestivenelase jaoks on see murettekitav lõik.

“Leian, et see on harukordselt kummaline seisukoht, lähtuvalt sellest, mida uuringud on näidanud,” märkis omakorda Irene Käosaar Haridus- ja teadusministeeriumi dokumendi väljavõtte kohta. “Lisaks näidata väga suurt osa meie ühiskonnast kontekstis, mis viitab ülemaailmsele probleemile, on lihtsalt kummaline.”