Loe täismahus pöördumist siit. Avalduses on näha ka need 24 arsti, kes ei pea Laane tööd piisavaks, et ta saaks ravijuhi kohal jätkata.

Kuressaare haigla nõukogu koguneb järgmisel neljapäeval, et arutada 24 Kuressaare haigla töötaja etteheiteid haigla ravijuhi Edward Laane osas.