LOE TÄISMAHUS KOALITSIOONILEPET | Keskerakonna, EKRE ja Isamaa volikogud kinnitasid tulevase võimuliidu plaanid

"Täna volikogude poolt vastu võetud koalitsioonileppes on väga olulisi punkte Eesti jaoks ja mul on hea meel, et konstruktiivne koostöö kolme erakonna vahel on jõudnud tulemuseni," sõnas Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

EKRE esimehe Mart Helme sõnul on sündiv kolmikliit kõige laiapõhjalisem koalitsioon, mida pärast riigikogu valimisi oli võimalik moodustada. “Asume ehitama jõukamat, turvalisemat, demokraatlikumat ja õiglasemat Eestit,” ütles Helme.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et loodava valitsuse koalitsioonilepe peegeldab Isamaa prioriteete. "See valitsus austab inimeste vabadust ja õigust oma elu üle ise otsustada ning seisab meie ühiskonna alustala – perekonna eest," ütles Seeder.

Seeder lisas veel, et täna heaks kiidetud koalitsioonilepe lähtub samadest väärtustest ja põhimõtetest, mis on kujundanud Eesti senise välis- ja julgeolekupoliitika.

Keskerakond, EKRE ja Isamaa allkirjastavad koalitsioonileppe esmaspäeval.

