Loe, mis muutub B-kategooria sõidueksamil! Külgboksi nikerda kasvõi viis minutit, aga juhuslikult vastu äärekivi sõitmine võib tähendada läbikukkumist

Eelnõu kohaselt on praegu sõidutundide osas probleemiks see, et juhikandidaadil ei ole lubatud korraga sõita rohkem kui 45 minutit, mille sees on nii õppesõidu sissejuhatus kui ka kokkuvõte. See kahandab reaalse sõiduaja sageli 25 minutini. Maanteeameti hinnangul just seetõttu teevad õppurid eksamil rohkem vigu just pärast 25ndat minutit: lihtsalt ei olda harjutud pikemalt sõitma.

Uue määrusega lubatakse aga teha ka paaristunde ehk kokku 90minutisi sõidutunde. Loodetakse, et see efektiivistab õpet.

Muudatusi tuleb ka teooriaeksamis.

Kaks valesti vastatud küsimust 40-st võivad teooriaeksamist läbi kukutada

Teooriaeksam läheb uue määrusega sisuliselt lihtsamaks. Praegu on ühele teooriaeksami küsimusele kuni kolm õiget vastust, mis tekitab eksamineeritavas segadust. Edaspidi on küsimusele vaid üks õige vastus. Alles jäävad senised 30 küsimust, milles tohib teha kuni neli viga.

See-eest lisatakse senisele 30 küsimusele uus plokk, mille kõik kümme küsimust puudutavad üksnes liiklusohutust. Selles blokis tohib teha vaid ühe vea. Juba kahe selles blokis tehtud vea korral on terve teooriaeksam mittesooritatud, seda isegi juhul, kui terve 30 küsimusega plokk on veatu.

Eelnõu koostajad põhjendavad eelnõu seletuskirjas, et liiklusesse tohib lubada üksnes autojuhte, kelle teoreetilised teadmised liiklusohutuse valdkonnas on väga kõrged, kuivõrd liiklusohutusealased eksimused reaalses liikluses võivad lõppeda raskete tagajärgedega.

Eelnõu koostajad osutavad, et teoorieksami ettevalmistuse tase on väga kehv: üksnes 66% läbis 2018.a eksami esimesel katsel, siis selles osas ei saa järeleandmisi teha. Kuna juhikandidaadid on teoorias nõrgalt ettevalmistatud ning muutuvad seeläbi ohuks endale ja teistele, siis peab juba teooriaeksamil olema ühene seisukoht, et juht peab teoreetiliselt olema samamoodi ettevalmistunud nagu ka praktiliseks eksamiks.

Vastamise aeg jääb teooriaeksamil samaks ehk pool tundi, sest juba praegu on keskmine vastamise aeg 15 minutit, nii et eeldatavalt mahub ka kümne küsimuse lisamisega vastamiseag poole tunni sisse.

Teooriaeksami osas muutub seegi, et riikliku teooriaeksami võib soovi korral ära teha kohe pärast autokooli teooriaõppe läbimist. Muudatuse eesmärk on võimaldada paremini õpinguid planeerida ja hajutada eksamijärjekordi.