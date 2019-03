Loe, miks ei ühinenud siseministrite üleeilse avaldusega Andres Anvelt, Marko Pomerants, Jüri Mõis ja Kaido Kama

23. novembrist 2016 kuni 26. novembrini 2018 siseministrina töötanud Andres Anvelt ütles Delfile, et ei ühinenud siseministrite avaldusega, sest seda ei võimalda muu hulgas tema praegune töö. "Ma olen eraisik, punkt üks. Ja teine asi, ma töötan ÜRO jaoks ja ei ole hea tava sise- ja välispoliitikaga tegeleda," rõhutas ta. "Üldiselt olen ma öelnud novembrikuus väga selgelt kõigile ajakirjanikele, et mina olen poliitikast lahkunud," lisas ta.

4. juunist 2009 kuni 6. aprillini 2011 siseminister olnud Marko Pomerants leidis, et siseministrite üleeilne avaldus oli järjekordne piisk vastandumise karikasse, mis oli ka põhjus, miks ta avaldusele alla ei kirjutanud. "Katri Raik mulle selle ettepaneku ka tegi, aga kui ma ühe lausega selle kokku võtan, siis minu meelest ei olnud see mitte rahukiri, vaid sõjakiri," sõnas Pomerants. "Ise ma usun endise siseministrina meie sisekaitseorganitesse, et nad suudaksid adekvaatselt käituda ja usun ka loomulikult sellesse, et Helmede puhul on ka vastutustunnet, et kõiki mitte stabiliseerida."