Loe, miks ei lähe riigikokku Vadim Belobrovtsev, Vladimir Svet ja Lauri Laats

Svet ütles sotsiaalmeedias, et saan oma valijate heaks teha rohkem Tallinnas kui seadusandliku võimu juures. "Olen olnud Kesklinna vanem ainult veidi üle aasta ja liiga palju plaane on veel teostamata. Ma teadvustan, et viimaste nädalate jooksul usaldus meie erakonna vastu on hakanud kõikuma. Saan ka aru, et loobudes Riigikogu liikme kohast loobun ma teatud kindlustundest. Ent antud juhul on minu jaoks olulisem taastada inimeste usaldus ja õigustada nende ootused. Ma usun, et Tallinnas, kus meil on tugev ja üksmeelne meeskond, me saame seda teha," märkis Svet.

Lauri Laatsi hinnangul võib riigikogu liige ühel päeval avastada, et on oma valijatest ning nende rõõmudest ja muredest liiga kaugele jäänud ning Mustamäe inimesed on teda ka ümber veennud. "Tahan olla sündmuste keskel ning lahendadagi neid lihtsaid asju, mis Toompealt vaadates tunduvad ehk tühised, kuid Mustamäe inimese jaoks on väga olulised. Ka linnaosa vanemana saan Mustamäe asjad viia Toompeale arutamiseks, kui seda peaks vaja olema. Oma mandaadist võisin ju küll loobuda, kuid minu selja taga on 3251 inimest – ja see ei saa jääda märkamata. Just seetõttu jätkan tööd Mustamäel," ütles Laats.