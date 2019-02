Loe, kes olid riigikogus aktiivseimad sõnavõtjad ja suurimad puudujad

Mitte ühegi sõnavõtuga ei esinenud terve istungjärgu jooksul Mihhail Korb, Igor Kravtšenko, Heimar Lenk, Anneli Ott, Karin Tammemägi, Marika Tuus-Laul ja Vladimir Velman Keskerakonna fraktsioonist; Helir-Valdor Seeder ja Maire Aunaste Isamaa fraktsioonist; Marianne Mikko Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsioonist; Kalle Laanet ja Mati Raidma Reformierakonna fraktsioonist, Arno Sild EKRE fraktsioonist ja fraktsiooni mittekuuluvatest riigikogu liikmetest Elurikkuse Erakonna esimees Artur Talvik.

Konkurentsitult kõige suurem puuduja oli kevadistungjärgul EKRE fraktsiooni liige Arno Sild, kes võttis osa vaid ühest riigikogu istungist. SDE fraktsiooni liige Hannes Hanso ja fraktsioonitu ning praeguseks erakonda Eesti 200 kuuluv Margus Tsahkna puudusid võrdselt üheksalt istungilt, Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Taavi Rõivas ning Isamaa fraktsiooni liige Aivar Kokk.

Loe veel

Riigikogu istungilt puudumine ei tähenda aga tingimata, et saadik teeks tööluusi, kuna puudumisena läheb arvesse ka see, kui ta on kas välislähetusel, täidab muid ametiülesandeid või on näiteks haigestunud. Kõigil 20 kevadistungjärgu istungil osales 23 riigikogu liiget.