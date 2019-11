Listeeriabakter nõudis veel ühe sündimata lapse elu

Pereisa võttis Delfiga ühendust ajendatuna ETV saate "Pealtnägija" kajastusest, kus oli juttu emast, kes pärast listeeriabakteriga nakatumist kaotas oma veel sündimata lapse.

Mees, kelle nimi on toimetusele teada, rääkis, et traagilised sündmused said alguse ööl vastu 11. augustit. Kella 22 paiku oli pere magama läinud. Mees magas halvasti ja kella 3 paiku võttis oma abikaasal kõhu ümbert kinni ja tundis, et naise keha on tuline. Mees andis naisele kaks palavikku alandavat tabletti, tegi rätikutega külma kompressi ja teed meega. Palavik langes ja kella 4.30 ajal jäid nad mõlemad magama. Kella 10 ajal hommikul mees ärkas ja nägi, et naine on voodi peal ja tal olid abikaasa väitel kõhus valud.