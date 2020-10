Linnavalitsus kutsus Peeter Mardna ebaeetilise käitumise tõttu haigla nõukogust tagasi

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna eest vastutav abilinnapea Betina Beškina tõdes, et seoses haigla juhi värbamiskonkursi läbiviimise ajal avalikustatud delikaatsete andmetega ning enda isiklike eelistuste väljendamisega, on haigla nõukogu liige ja ühtlasi valikukomisjoni liige Peeter Mardna kaotanud usaldusväärsuse.

Mardna ütles mäletatavasti Õhtulehe intervjuus, et tema teada on Lääne Tallinna keskhaigla juhiks juba ette paika pandud linnapea Mihhail Kõlvarti soosik Arkadi Popov. "Mul pole Popovi vastu midagi, ta on hea suhtleja. Aga ma ei näe põhjust, miks peaks väga hea haiglajuhi [Imbi Moksi] välja vahetama. Julgen seda öelda, sest mina olen sügav [81aastane] pensionär ja Eesti vabariigi seadusega ei saa kelleltki ära võtta pensionit, ja midagi muud mult võtta ei ole.“

Lääne-Tallinna Keskhaigla kuulutas septembris välja avaliku konkursi juhatuse esimehe kohale seoses praeguse juhatuse esimehe ametiaja lõppemisega tänavu detsembri alguses. Konkursid viib läbi Lääne-Tallinna Keskhaigla ja valikukomisjoniks on haigla nõukogu liikmed.

„Seetõttu pidas linnavalitsus Lääne-Tallinna haigla nõukogu ja valikomisjoni liikme Peeter Mardna sellist käitumist ebaeetiliseks, mis ei tekita usaldust ka kandideerijate jaoks. Linna avalike konkursside puhul lähtutakse põhimõttest, et konkursil osalevate kandidaatide nimesid ei avalikustata ning teatavaks tehakse üksnes valituks osutunud. Teeme kõik omalt poolt, et meie avalikel konkurssidel osalejatele oleks tagatud usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus,“ selgitas Beškina. „Ühtlasi palun siiralt vabandust kandideerijate ees, kes on otsustanud osaleda Lääne-Tallinna Keskhaigla juhi konkursil.“

Linnavalitsus uut nõukogu liiget hetkel ei nimeta, kuid linnavalitsuse ettepanekul kaasatakse Lääne-Tallinna Keskhaigla juhi konkursi läbiviimisele välisekspert.

Tallinna linnavalitsus on käivitanud juhtimisreformi, mille käigus on juba värvatud avalike konkurssidega uusi juhte. Avaliku konkursi eesmärk on tuua linnasüsteemi uusi võimekaid juhte ja ühtlasi võimalust valida paljude väga heade juhtimisoskustega kandidaatide seast.