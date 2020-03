Linnapea Mihhail Kõlvart: koolid peavad olema valmis, et vajadusel minna üle koduõppele

Eestis ei ole viimastel päevadel koroona viirusesse nakatunuid lisandunud. Endiselt on meil nakatunud 10 inimest, kõik nad olid eelnevalt riskipiirkonnas. Terviseamet on teinud 311 analüüsi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valitsuse tänasel kabinetinõupidamisel otsustati, et haridusministeerium peab koos omavalitsustega välja töötama juhised olukorraks, kui haridusasutus tuleb sulgeda. Juhised on antud ka perearstidele, kuidas ja millal väljastada hoolduslehti lapsevanematele, kui lasteasutus on karantiinis.

Kriisinõupidamine oli õhtul ka Tallinna linnavalitsuses ja linnapea Mihhail Kõlvart ütles pärast nõupidamist, et Tallinna koole koroonaohu tõttu praegu kinni ei panda.

Samas peavad koolid olema valmis, et korraldada mittestatsionaarset õpet.

Eelmisel reedel läks mittestatsionaarsele õppele üle Kristiine Gümnaasium, kus ühel õpilasel diagnoositi koroonaviirus.