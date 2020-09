Linnapea Mihhail Kõlvart esitab Kesklinna vanema kandidaadiks Monika Haukanõmme

Mihhail Kõlvarti sõnul tuleb poliitikule kasuks mitmekülgne töö-, elu- ja ka juhtimiskogemus. “Monika Haukanõmme sotsiaalvaldkonna taust aitab teda kindlasti töös linnaosavanemana ja inimeste igapäevamurede märkamisel ja aitamisel. Haukanõmmel on ka piisavalt poliitilist kogemust, et linnaosavanema rolli edukalt täita,“ ütles linnapea.

„Kesklinna vanem on väärikas ja nõudlik ametikoht ja suhtun sellesse täie tõsidusega. Linnaosavanemana näen lähema aja väljakutseid elanike sotsiaalse turvalisuse tagamisega ka koroonaviiruse teisele lainele mõeldes, keskkonnasõbraliku liikuvuse arendamist kesklinna piirkonnas ja tööd Tallinna avamisega merele. Oma töös pean oluliseks lähtuda avatud ja kogukonda kaasavast juhtimist, väärtustada asumipõhisust ja rohelist mõtteviisi,“ selgitas Monika Haukanõmm oma prioriteete.

Alates 2019. aastast on Monika Haukanõmm olnud Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse juhatuse esimees. 2015-2019 kuulus Monika Haukanõmm Riigikogu XIII koosseisu. Aastatel 2010-2015 oli Monika Haukanõmm Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees ja aastast 2017 on ta Eesti Paralümpiakomitee president. Aastatel 2005-2010 töötas Haukanõmm Sotsiaalministeeriumis hoolekande osakonna nõuniku ning eakate ja puuetega inimeste poliitika juhina. Monika Haukanõmm on lõpetanud Tartu ülikooli sotsiaaltöö erialal 1998. aastal.