Linnapea Mihhail Kõlvart: abilinnapea Betina Beškina kiusamist ei saa kuidagi õigustada

Linnapea Mihhail Kõlvart on kogu skandaali jooksul hoidnud madalat profiili, esinenud mõnelauseliste avaldustega Beškina toetuseks, probleemi sisuliselt kommenteerimata. Täna läkitas meer pressiesindaja vahendusel avalikkusele teate, kus rõhutas taas, et Beškina teeb head tööd, on samas langenud poliitilise tagakiusamise ohvriks.

"Tõsise ja üleriigiliselt olulise teema käsitlemise kõrval ilmnes teine väga oluline aspekt. On kurb tõdeda, et meie ühiskonnas poliitilise arutelu käigus on võimalik, et üks naine kasutab teise naise kohta sõna „robot“ või kui üks ema ütleb teisele emale, et „ta pole parem vanemast, kes oma lapse eest ei hoolitse," teatas Kõlvart.

"Kiusamine on alati taunitav, nii kodus, koolis kui ka poliitikas. Seda ei saa millegagi õigustada ega leppida ja selle eest on vastutavad ka poliitikud. Oma käitumisega oleme eeskujuks eeskätt oma lastele. Ja ühiskonnale."

Kes, kus, millal ja mis konteksteis on abilinnapea Beškinat just robotiks nimetanud, meer oma läkituses ei täpsustanud. Teise esile toodud lause, Kõlvarti hinnangul kiusu-ilmingu autor on reformierakondlasest linnavolinik Õnne Pillak, ning ilmus see viimatimainitu arvamusloos Eesti Päevalehes.

"Linnavalitsus usaldab sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureerivat abilinnapead Betina Beškinat," lõpetas linnapea.

Kõlvart rõhutas oma teates ühtlasi, et Tallinn on riigi eraldatud rahale alati oma eelarvest ligi miljoni juurde pannud, ent ei täpsustanud, miks raha siis kasutuseta seisma jäi.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Kadri Kõusaar ütles Beškina umbusaldusavaldusele antud allkirju üle andes, et keegi peab Tallinnas lastele mõeldud miljoni euro kasutamata jätmise eest vastutuse võtma — kas abilinnapea või ametnikud.

“Linna viga antud juhul seisneb selles, et eelistatud on ametkondlikke huve laste huvidele. Keegi peab selle eest vastutuse võtma — kui abilinnapea ütleb, et tema ei vastuta, siis peab vastutama ameti juht,” ütles Kõusaar.

Kõusaare sõnul on probleem selles, et nii abilinnapea kui ameti juht kuuluvad mõlemad linna juhtivasse erakonda. “Ametkond peab olema poliitiliselt sõltumatu. Sotsiaal- ja tervisameti juht Vahur Keldrima on ametit juhtinud ligi 25 aastat ning kuulub sama kaua Keskerakonda ning kandideerib kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas. Nii ei saagi abilinnapea nõuda vastutamist ameti juhilt, linnapea aga ei saa olla nõudlik abilinnapea suhtes. On kahetsusväärne, et ka Jüri Ratase juhtimisel ei ole Keskerakonna käitumismustris mingeid muutusi toimunud, endiselt toimib parteiline kaadripoliitika,” rääkis Kõusaar.