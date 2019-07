Linnapea Kõlvart Kremli-meelsele portaalile: rõhutan, koalitsioon EKRE ja Isamaaga oli ainus viis säilitada venekeelne haridus

Kõlvart nentis portaalile Baltnews antud intervjuus, et EKRE ja Isamaaga moodustatud koalitsioon on Keskerakonnale toetust maksma läinud, kuid lisas, et tema hinnangul see õige samm.

"Kõige tähtsamaks faktoriks kujunes selge arusaam sellest, et see oli ainus võimalus säilitada Eestis venekeelne haridus. Ma rõhutan - ainus! Kui oleksime läinud koalitsiooni Reformierakonnaga või veel hullem - jäänud opositsiooni - oleks võimalus vene kooli säilitamiseks olnud võrdne nulliga," rääkis Tallinna meer.

Ta lisas, et esimene seaduseelnõu, mille Reformierakond parlamendis esitas, oli kogu hariduse kiire üleviimine eesti keelele.

"Ma olen alati kõnelenud venekeelse hariduse eest Eestis ja teen seda ka edaspidi," laus Kõlvart.

Kõlvart lisas sedagi, et ehkki EKRE tänane retoorika on muutunud vaoshoitumaks, jääb talle endiselt mulje, et nad ei saa aru sellest faktist, et valitsusel tuleb teha tööd kõigi riigi elanike heaks, sõltumata nende rahvusest või poliitilistest eelistustest.

Mõned aastad tagasi märkis kaitsepolitseiamet portaali Baltnews ära Kremli mõjutustegevuse kanalina.