Linnapea koht pani meelt muutma? Varasemalt EKRE-t kritiseerinud Kõlvart lubas uut liitu toetada

Tallinna linnapea Taavi Aas teatas kolmapäeval linnavalitsuse pressikonverentsil, et on otsustanud ametist lahkuda ja asuda tööle rahvaesindajana riigikogus. Tõenäoliselt tähendab see seda, et tal on lootust saada ministrikoht. Aas tegi ettepaneku nimetada oma järglaseks Mihhail Kõlvarti ning Kõlvart on öelnud, et oleks valmis sellele kohale asuma.