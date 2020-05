Linna tellitud Tallinna uudiste saade on neljapäeval viimast korda eetris

Kõlvart ütles tänasel pressikonverentsil, et Tallinna linna tellitud saade PBK eetris oli õnnestunud projekt, mida ilmestavad ka head reitingud. Ta lisas, et sellest sai eriolukorras kõige populaarsem venekeelne telesaade, millest populaarsem oli samuti Tallinna linna poolt tellitud "Meie pealinn".

Kõlvart rõhutas, et kommunikatsioon venekeelsele elanikkonnale peab olema jätkusuutlik ja stabiilne. "See vajadus ja huvi ei ole seotud ainult kriisiga, vaid me võiksime mõelda sellele, kuidas venekeelse elanikkonna infovajadust ka tulevikus rahuldada," ütles ta.

Venekeelne infosaade “Tallinna uudised” alustas PBK eetris märtsi lõpus. Saade on eetris esmaspäevast neljapäevani ja algse plaani kohaselt pidi otsad kokku tõmbama 28. mail ehk homme.

Kui märtsi alguses lõpetas PBK uudistesaate "Eesti uudised" tootmise, siis ütles Kõlvart toona, et seetõttu jäi suur osa venekeelsest elanikkonnast aktuaalsest ja kasulikust informatsioonist ilma. "Seepärast panustas linn sellesse, et vähemalt eriolukorra ajal oleks operatiivne ja usaldusväärne info televaatajale tagatud," põhjendas meer.

Otsus tellida uudistesaade Venemaa propagandakanalis PBK tekitas küsimusi ja avalikult taunis seda ka president Kersti Kaljulaid. "Mulle tundub, et me ei peaks avalikku raha Vene propagandakanalite taaselustamisse panustama," ütles ta toona. "Eriti veider on selle juures, et Tallinna linn, kes saadab iga nädal ajalehti oma inimeste postkastidesse, ütleb, et me ei saa muidu vene inimesi kätte."