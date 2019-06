Linn ja politsei võtavad sihikule noored parkides

"Juba eelmisel aastal tegime koos politseitöötajate ja arhitektidega ringkäike kesklinna parkides saamaks ülevaadet, kas ja kuidas muuta parke mugavamaks ja turvalisemaks. Nüüdseks on lammutatud pikka aega korrarikkujaid meelitanud kuur Snelli tiigi kaldal, korrastatud pargiteid, tehtud mitmes pargis harvenduslõikust, et vähendada võõraste pilkude eest varjatud ja riskikäitumist soodustavaid nurgakesi. Samuti hindame kriitiliselt parkide valgustust," selgitas Svet.

Politseijuht Kaido Saarniit lisas, et alaealiste tegevusel hoitakse pidevalt pilk peal, et võimalikku riskikäitumist ennetada. "Politsei patrullib südalinnas varasemast rohkem, samuti paigaldame lisaks valvekaameraid – esimene sai paika Valli tänaval, et Viru McDonalds’i juurde kogunevad noortekambad ei tunneks end seal liiga vabalt," sõnas Saarniit.

Valvekaameraid lisandub lähiajal ka Raekoja platsile Dunkri tänava nurgal ja Hopneri maja värava kohal ning Kanutiaeda, kus noored tavatsevad aega veeta. Et see neil sisukamaks muuta, koostas Kesklinna valitsus koos partneritega tänavakultuuriprogrammi mitmesuguste tegevustega terveks suveks nii Kanutiaias kui linnaosa teistes parkides.

Noortele pakuvad sisukat sportimisvõimalust eelmisel aastal valminud Koidu, Vilde ja Kivila spordipargid, märkis Marko Ool. Tema sõnul kohtab parkides iga päev ka mobiilseid noorsootöötajaid, kes teavitavad noori nende tegelikest võimalustest sisukalt aega veeta.

"Kesklinnas on asunud tööle kaks uut lastekaitsjat ja eelmise aasta sündmuste valguses kahekordistus mobiilsete noorsootöötajate arv," lisas Vladimir Svet.