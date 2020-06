Linlane ahastab: Pirita rand lõigatakse teega pooleks! Linnaosa: tegu on arhitektuurikonkursi hinnatud võidutööga

Eesti Päevalehe poole pöördus murelik linnakodanik, kes kurtis, et Pirita rand lõigatakse peatselt teega pooleks ja palus ajakirjandusel asja uurida.

“Sügisel saeti maha enamus lehtpuud mereäärsest metsast, nüüd on plaanis promenaad, keset rannaliiva, paralleelselt metsa all kulgeva olemasoleva asfaltteega,” kurtis linlane.

Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat kinnitas, et kuuldus promenaadist on tõsijutt, aga ranna poolekslõikamisest pole juttugi. Samuti pole tegu üldse uudisega: tegu on juba 2012. aastal kinnitatud arhitektuurikonkursi võidutööga, millest tulevikus võiks vormuda ilus ja kaasaegne rannaaala. Praegu on projekt jõudnud faasi, kus ranna-ala detailplaneering on saadetud keskkonnaametile üle vaatamiseks.

Planeeringulahenduse aluseks on 2012. aastal läbi korraldatud arhitektuurse ideekonkursi võidutöö nimega «Väät» arhitektuuribüroolt Arhitektuurinurk. Võidutöö alusel algatati 2013. aastal detailplaneering ja sealtpeale on planeering vaikselt eri etappe läbinud - 2017. aastal oli planeeringu eskiisi avalik arutelu jne. Planeeringusse on algusega võrreldes tehtud palju muutusi ja nüüd ollakse lähedal ehitusloa taotlemisele - seda siis muidugi juhul, kui keskkonnaamet annab oma heakskiidu.

“Planeeringus on lisaks promenaadile randa teenindavad objektid, spordi-ja meelelahutusrajatised,” selgitas Tõnis Liinat.

Pirita rand Foto: Projekt, Pressifoto

Kuidas on lood randa pooleks lõikava promenaadiga?

“See on 1,2-1,4 meetri laiune laudtee, mis hakkab liivaala ja metsapiiri serval kulgema 2.4 kilomeetri ulatuses,” selgitas Liinat.

Võrreldes algse planeeringuga on muutusi mitmeid: näiteks jäävad ära algul metsa alla plaanitud lõkkekohad, kuna neid hinnati kuivas männimetsas liiga ohtlikuks.

Detailplaneeringu algfaasis oli ette nähtud, et erinevad paviljonid hakkavad paiknema sirgelt rannametsa ääres, nüüd on ette nähtud, et puid tuleb raiuda minimaalselt ja seega rannaobjektid hakkavad paiknema veidi ebasümmeetriliselt.

Päriselt puude mahavõtmisest ikkagi ei pääse. “Elujõulisi männipuid tuleb maha võtta, aga vähe, see on paratamatu osa,” ütles Liinat. Lohutuseks lisas ta, et puud istutatakse asemele. “Istutatakse männipuid ja kadakaid ning selleks, et tuuled liiva metsa alla ei kannaks, tuleb rannametsa ja liivaala piirile istutada kibuvitsasid,” sõnas linnaosavanem.