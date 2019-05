Lilleküla peatuse ja Pääsküla vahele paigaldatakse üle 9 kilomeetri raudtee ohutusaeda

"Raudteel käimine ja selle ületamine väljaspool ametlikke ületuskohti on keelatud tegevus. Kuna inimeste harjumusi aga on raske muuta, siis just ohutusaedade paigaldamine aitab piirata ligipääsu ohtlikele aladele ning suunata jalakäijad ametlikele raudtee ületuskohtadele. Loodame siinjuures inimeste mõistvale suhtumisele, sest just nende turvalisuse suurendamiseks seda tööd teemegi,“ kommenteeris Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Ohutusaia paigaldstööd kestavad 2019. aasta suve lõpuni.