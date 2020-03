Likööri trimbanud linnaliini bussijuht jäi töökohast ilma

Lisaks sellele märkas teataja terav silm ka seda, et roolikeeraja tegeles Vana Tallinna likööripudeli käest panemisega.

Bussijuhi kontrollimisel selguski, et tema puhutud alkomeetri näit oli kõvasti üle nulli. Politsei koostas juhile väärteoprotokolli ja eemaldas ta roolist.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Kristjan Tommingas tänab tähelepanelikku reisijat, kes ei pidanud paljuks joobekahtlusega juhist politseid teavitada. "Kõik sõidukijuhid vastutavad roolis olles mitte vaid iseenda elu ja tervise eest, vaid mõjutatud on ka teised inimesed, kes samal ajal liikluses osalevad," lisas Tommingas.

Go Busi Tartu piirkonna teenindusjuht Sirle Prangel sõnas: “Soovime tänada tähelepanelikku linnakodanikku ja politseid kiire reageerimise eest ning vabandame juhtu pärast vabandame linna, sõitjate ja kaasliiklejate ees. Reisijate turvalisus on meie jaoks prioriteet number üks ning teeme endast kõik oleneva, et selliseid olukordi edaspidi ette ei tuleks."

Go Busi juhid alustavad iga tööpäeva sõidueelse alkokontrolli läbimisega ning joobe või jääknähtude fikseerimisel juhti rooli ei lubata. "Edaspidi on meil kavas hakata lisaks teostama täiendavaid pistelisi kontrolle liinidel olevatele bussijuhtidele, et selliseid olukordi välistada. Täpsema tegevuskava lepime kokku järgmisel nädalal koostöös linnaliikluse korraldamise osapooltega," lisas Prangel.

"Kuna Go Busis kehtib joobes juhtimise suhtes nulltolerants, siis koostöö jätkumine antud bussijuhiga on välistatud," märkis Prangel.