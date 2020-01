Liivi Laos toob leevendust lapse kaotanud vanematele

Nii sündiski MTÜ Hingesillad. Esimene mälestusteenistus sai teoks 2016. aasta 13. veebruaril. Juba toona avaldasid Liivi ja Raul lootust, et teenistusest saab traditsioon. Ja saigi. Tänavu toimub teenistus juba viiendat korda - 15. veebruaril kell 16 Oleviste kirikus - ning kui esimesel aastal oli mälestusteenistus mõeldud oma lapse vähile kaotanud vanematele, siis nüüdseks juba kõigile. “Sest lapsi, kes meie hulgast liiga vara läinud, on liiga palju,” on Liivi Laos põhjendanud.

Teenistus on aasta aastalt kasvanud - 2016. aastal oli kohal 250 inimest, möödunud aastal juba üle 600. Igal aastal toimub teenistus veebruari keskel, sest 15. veebruar on vähihaigete laste päev. Aga oodatud on kõik vanemad, sõltumata sellest millal ja millistel põhjustel laps on kaotatud. Ning kui vanemad soovivad, meenutatakse nende last teenistusel nimeliselt.

Üks oma lapse traagilise õnnetuse tõttu kaotanud ema on öelnud, et talle meeldib mõte aastas korra ka kõigi teiste vanematega mälestada ja väärtustada neid lapsi, kes meie hulgast on lahkunud. Olenemata lahkumise põhjustest. See on see hetk, kus tood läbielatu niiöelda avalikuks. Seisad külg külje kõrval teistega, kes sind kõige paremini mõistavad. Sa paned koos teistega oma lapsele küünla. Koos teistega olles tekib tunne, et see kõik, mis oli, tähendab midagi. “Hingesillad on andnud kosutust, et kuigi mu poega enam pole, on tema mälestus aus ja teda väärtustatakse. Ja nii kurb ja traagiline kui see ka pole, läheb elu edasi. See on sinu valik, kas sa lähed edasi või jääd seisma,” rääkis see ema.

Muidugi on oma loo rääkimine Liivile ja Raulile endiselt raske. Emotsionaalselt see ühelt poolt lõhub, ent teisalt annab. Sest mida rohkem jagada, seda enam aitad teisi inimesi. Liivi näeb, et vanematel, keda on aasta aastalt mälestusteenistusel rohkem, on seda teenistust vaja. “Kui perekond kaotab lapse, siis väga tihti jäädakse üksinda. Leina ei pea alati kuulutama aga sellest peab rääkima. Kuid on vahe, kas räägid sõprade või saatusekaaslastega. Hingesildade mälestusteenistusel on Oleviste kirik rahvast täis ja need inimesed mõistavad sind. Sa julged seal nutta ja olla nii, nagu sa oled, sest su kõrvalistuja on sama asja läbi elanud ja saab sinu murest aru,” on Liivi Laos väga lihtsalt öelnud, miks ta Hingesildu nii hingest veab.

Kui Liivi elust mitte teadvad inimesed on küsinud, mitu last tal on, vastab naine: kolm. Kaks on temaga, üks on läinud juba ette. “Kui me räägime oma surnud lastest, siis me mälestame ja mäletame neid. Mälestused meie lapsest on ainus, mis meil on jäänud. Me ei räägi sellest iga päev aga teatud juhtudel vajab see valu välja tulemist ja Hingesildade teenistus ja tegevus, mida teeme teenistuse-väliselt, näitab, et seda on vaja.”