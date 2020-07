Liisa Pakosta: Estonia väljub kogu loost tugevamana

Rahvusooper Estonia otsustas täna peatada Aivar Mäe tööleping kaheks kuuks ning täiendada teatri kodukordakodukorda põhimõtetega, mille kohaselt tulevikus oleks selge reeglistik, kuidas teatris probleeme turvaliselt ja hoolivalt lahendatakse.

"Tänast teatri nõukogu otsust saab ainult kiita. Nende fookuses selle otsuse järgi on selged sammud selleks, et igale rahvusooper Estonia töötajale tagada pikaks ajaks selged reeglid, selge töörahu. Just see, mille jaoks kogu see regulatsioon ju mõeldud on, et inimesed saaksid tööl käia ilma, et nad peaksid kartma ahistamist, ja kui midagi juhtub, kui on mingi kahemõtteline asi, siis nad teaksid, kuidas see protsess edasi läheb, kuidas nad midagi kaotamata saavad oma õiguse jalule seada," rääkis Pakosta "Aktuaalsele kaamerale" antud kommentaaris.

"Kindlasti väljub Estonia teater sellest loost palju tugevamana ja palju paremini, sest saan aru, et on juba otsustatud, et nende töökorraldusreegleid täiendatakse. Igas suuremas organisatsioonis ikkagi peaks see olema ära kirjeldatud, et kui on mingi arusaamatus, kui inimest midagi häirib, siis kuidas ta saab sellest diskreetselt teada anda ja kuidas see asi viisakalt ja kenasti lahendatakse nii, et inimene saab oma tööd rahulikult jätkata. Sellised reeglid peaksid tegelikult igas suuremas ja vähemalt ka keskmises organisatsioonis olemas olema ja me saime täna teada, et need reeglid Estonia teatrile tulevad," ütles Pakosta.

Refereeritud artikkel ERR_i uudisteportaalist.