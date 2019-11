Liisa Pakosta: Eestis toimuv meenutab hirmutavalt 20ndate Saksamaad

Pakosta nentis viimastel aegadel LGBT-kogukonnale mitmetes linnades osaks saanud korraldatud poliitilisi rünnakuid kommenteerides, et sellist olukorda pole Eesti poliitikas ammu olnud, kus valitsuserakonna liikmed kutsuvad üles vähemuse agressiivsele takistamisele, vahendab ERR Uudised.

"Rünnak ühe vähemuse vastu poliitilise agenda osana on täiesti sobimatu Eesti põhiseaduslikku korda ja õigusruumi," ütles Pakosta.

Ta mainis, et kuigi avalikkusele on jäänud mulje, et keegi ei sekkugi nendesse süstemaatilistesse rünnakutesse, on politseil tegelikult mõned menetlused pooleli ning avaldas lootust, et inimeste põhiõigused ei ole Eestis ohus.

Lisaks LGBT kogukonna ründamisele on EKRE süstemaatiliselt rünnanud ka ajakirjandust, mis avalikkuses ründajaid tauniva hoiaku on võtnud.

"Näen mitmeid ohumärke, mis meenutavad Euroopa, eriti Saksamaa 20-30ndaid aastaid. Eesti normaalne väärtusruum ajalooliselt on ikka iga inimest austav ja me siin külmas kliimas peame igaühest lugu," ütles Pakosta.

Ta meenutas, et just Adolf Hitler võttis kasutusele väljendi "valelik meedia" ("lügenpresse") ajakirjanduse kohta, väites, et nood süstemaatiliselt valetavad, kui väljaanded avalikus debatis võimu tagakiusatud vähemuste kaitseks positsiooni võtsid. "Ja see on väga hirmutav," tunnistas Pakosta tendentsi jälgides.