Liis Haaveli vend tapeti vanalinnas kakluses

Ööl vastu möödunud laupäeva sai kiirabi väljakutse Tallinna vanalinna, kus 39aastane meesterahvas oli kukkunud ja teadvuse kaotanud, kirjutab Õhtuleht.

Mees suri haiglas saadud vigastustesse. „Haiglas tuvastati märke vägivallast ning hetkel kogutud andmetel on teada, et tänaval toimus füüsiline konflikt 39aastase ja 22aastase mehe vahel. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 22aastase mehe, kel on varasemalt olnud kokkupuuteid politseiga," ütles politsei, kes alustas kriminaalmenetlust.

Õhtulehe andmetel on hukkunu Mihkel Haavel, kes veel möödunud aastal oli tegev Kuressaare apteegiäris, kuid kelle firmadelt pidi ravimihulgimüüja kohtu kaudu üle 100 000 euro suuruse võla sisse nõudma.

Hukkunu õde on Liis Haavel, kes on ligi 20 aastat eakaid tüssanud. Haaveli kuritegelik minevik ulatub 2002. aastasse, mil ta alustas kinnistute väljapetmisega. Enamasti kasutab Haavel ära eakaid, kuritarvitades nende heausklikkust, usaldust ja piiratud arusaamisvõimet.