Liinilaev viis reisijad Aegnale ja jättis tuule tõttu sinna. Neid päästmas käinud ettevõtja: see probleem on juba kümme aastat kestnud

“Teate, see on kümme aastat kestnud sama probleem. 20 korda aastas klaarime seda olukorda," sõnas Kimmel ning lisas, et lisaks tormile pidid nad abis käima valesti korraldatud liinitranspordi tõttu. "Kuni eelmise aasta lõpuni sai igal reisil 10 inimest rohelise kaardiga tasuta saarele, aga tagasisõitu ei saanud broneerida," selgitas ta. Hommikul ja lõunal toodi mõlemal korral kümme inimest saarele, õhtul mahtus vaid kümme peale. See kordus Kimmeli sõnutsi pea iga laupäev ja pühapäev. "Eelmise aasta viimase sõidu ajal kunagi septembris ei toodud ka inimesi tagasi. Seega oleks rahvas pidanud maini Aegnal olema?” esitas Kimmel veel retoorilise küsimuse.