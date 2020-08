Liina Kersna Mikk Pärnitsa juhtumist: oleme aru saanud, et sõna selles valitsuses ei maksa, aga nüüd ei maksa ka allkiri

Saade algas aruteluga palju kõneainet tekitanud vägivalla ennetuse auhindade tseremoonia üle, kus teiste seas tunnustasid president Kersti Kaljulaid ning justiitsminister Raivo Aeg ka Mikk Pärnitsat.

Aeg otsustas tagantjärele mitte kinnitada kultuuritegelasele ning See Pole Okei sotsiaalmeedia konto loojale Pärnitsale antud auhinda vägivallaennetusse panustamise eest.

Reformierakonda kuuluva riigikogu liikme Liina Kersna sõnul on Pärnitsalt auhinna võtmisel puhul kaks halba varianti. "Esiteks, et kas meil on justiitsminister, kes ei suuda süveneda, ei tee oma tööd piisavalt põhjalikult, andes allkirja ja võttes selle 24 tunni pärast tagasi. Või meil on minister, kes on kergesti mõjutatav, et annab allkirja ja siis võtab tagasi. Igal juhul on see andnud löögi riigi usaldusväärsusele," leidis Kersna.

"Oleme aru saanud, et sõna selles valitsuses ei maksa, aga nüüd näeme, et ka allkiri ei maksa midagi," lausus Kersna.

Aegi erakonnakaaslane, rahvastikuminister Riina Solman ütles, et kindlasti ei saa öelda, et Aeg annab sõna ja võtab sõna. Ta juhtis tähelepanu, et vägivalla ennetuse auhinna saajaid valis komisjon, kus ei olnud ministri nõunikke. "Ministri roll oli auhindu üle anda."

Solman lisas, et Aeg ei pruukinud auhinnaga kaasnevat diplomit allkirjastades aru saada, et tegemist on Pärnitsaga, kes on "ropendanud ja laulupidu kritiseerinud". "Tegelikult on Pärnits olnud vaimne vägivallatseja," väitis Solman ja viitas, et kui poliitik on ette nähtud auhinda üle andma, siis ei ole ta kõigi auhinna saajate taustaga kursis.

Saates arutleti ka perevägivalla ja kooseluseaduse üle. Samuti tuli kõne alla küsimus, kui palju peaks riik üldse perepoliitikaga tegelema.