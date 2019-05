Liina Kersna: ei oleks arvanud, et ühel päeval peame hakkama siseministri eest kaitsma lastekaitsjaid

"Seda ei oleks osanud arvata, et ühel päeval peame hakkama siseministri eest kaitsma isegi lastekaitsjaid, kes teevad oma tööd," viitas Kersna Mart Helme esinemisele tänasel valitsuse pressikonverentsil. "Ja siis on uus sotsiaalminister AK (ETV uudistesaade "Aktuaalne kaamera" – toim) stuudios ning kinnitab jumalikus rahus, et EKRE kaasamine valitsusse oli õige ning küll nad "päev-päevalt, nädal-nädalalt" kohanevad valitsemisvastutusega," lisas Kersna.

"Nad jätkavad üheskoos sidusa ühiskonna loomist. Päriselt? Ise ka usute, mida räägite? Miks meie peaksime uskuma? Reaalsus ja sõnad ei lähe selle valitsuse puhul kokku," märkis Kersna.

Mart Helme ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil järgmist: "See on minu jaoks õõvastav, see on minu jaoks vastuvõetamatu. Ma ei saa kuidagi heaks kiita seda, et juba lähevad selle (pärast ühte päeva ministriametist tagasi astunud Marti Kuusiku – toim) perekonna ukse taha mingisugused lastekaitsjad ja mingisugused naisteorganisatsioonide esindajad, kes sekkuvad selle perekonna siseasjadesse."