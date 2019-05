Liikumine "Jah vabadusele" korraldab Le Peni ja ta kaasmõtlejate kokkutulekuga seoses homme meeleavalduse

Enim on külalistega seoses kõlapinda leidnud Prantsusmaa Rahvusliku Liidu juhi Marine Le Peni tulek. Ta saabub Tallinna täna öösel. Lisaks on siin meeleavaldajate sõnutsi näiteks Soome põlissoomlased, Taani Rahvapartei ja Itaalia Põhjaliiga.

"Jah vabadusele" kõneisik Maia-Liisa Anton märkis, et korraldavad protestiaktsiooni, sest Põhjaliiga ja Rahvuslik Liit ei tunnista Krimmi okupeerimist ja ei toeta EL sanktsioone Venemaa vastu. "Mõlemad on saanud ka Putiniga seotud inimestelt ja pankadelt rahalist tuge, ning mõlema partei liikmed on osalenud valimiste vaatlejatena Krimmis. EKRE valik korraldada kohtumine Eestis ja ignoreerida Eesti välispoliitikat kahjustavaid väljaütlemisi oma sõprade poolt sunnib kaitsma Eesti huve tänaval, näitamaks nii välismeediale kui eestlastele, et me ei ole nõus, mida EKRE poliitilise omakasu

nimel ohverdab."

Antonia Nael lisas: "Paremäärmuslasi toetanud vene raha ei ole heategevus ja kui EKRE arvab, et võitluses eurobürokraatide vastu on kõik sõbrad head, siis on meie kohus meelde tuletada vanasõna – kes maksab, see tellib muusika. Kui sulle ei meeldi Le Pen, tule homme lõunal Mustpeade maja ette."