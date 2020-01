Liikuma kutsuva kooli projekt laieneb üle Eesti

„Meie lapsed on oma teadmiste ja õpitulemuste poolest maailmas esirinnas, kuid peame ühiselt pingutama, et nad oleksid ka tervemad ja õnnelikumad,“ ütles minister Tanel Kiik. „Kehaline aktiivsus on lapse terviklikus arengus määrava tähtsusega. Liikumine on tähtis mitmete haiguste ennetamiseks, kuid sel on positiivne mõju ka õpivõimele, näiteks mälule ja tähelepanule, samuti vaimsele tervisele, sotsiaalsetele suhetele, enesehinnangule ja elukvaliteedile. Seetõttu on oluline luua lastele liikumisvõimalusi kogu päeva jooksul, iseäranis koolikeskkonnas, kus lapsed viibivad märkimisväärse osa oma päevast ja õpinguaastatest.“

Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel on kavas viia aastatel 2020-2023 Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste abil ellu projekt koolilaste liikumisaktiivsuse tõstmiseks. Projekti käigus on kavas töötada koostöös koolide ja koolipidajatega välja liikuma kutsuva kooli mudel, luua võimalusi võrgustikuga ühineda kokku vähemalt 140-l koolil üle Eesti, nõustada ja toetada liitunud koolide meeskondi, jagada parimaid praktikaid ning jälgida ja hinnata toimuvaid muutusi.

Liikuma kutsuva kooli pilootprojekti raames liitus aastatel 2016-2019 liikumisprogrammiga kokku 79 kooli, nende hulgas 6 vene õppekeelega kooli. „Liikuma kutsuva kooli pilootprogramm osutus väga edukaks ja on pälvinud tunnustust nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Soovime jagada seda kogemust koolidele üle Eesti, algatada ja toetada muutusi koolikultuuris, et liikumine kujuneks kõikjal koolipäeva loomulikuks osaks ning aitaks suurendada meie laste koolirõõmu,“ ütles minister Tanel Kiik.