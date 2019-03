Liiklustalgute rakenduse kaudu saab teada anda raske jalaga juhtidest

„Kuue päeva jooksul saab inimene märkida kaardile kohti, kus ta on kogenud, et kiiruseületajad on ohuks. Politsei analüüse ja inimeste ettepanekuid kõrvutades saame probleemsetest kohtadest tervikliku ülevaate, mida saab kasutada igapäevatöös,“ ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Politseinikud rahustavad liiklust laekunud ettepanekute alusel 3. aprillil. „Sarnaselt möödunud aastale keskenduvad liiklustalgud kiiruseületajatele, sest kihutavad juhid vähendavad meie teedel kõige rohkem turvatunnet. Talgud on üks viis, kuidas kõik saavad panustada kogukonna turvalisusele ja olla abiks kasvõi sellega, et probleemile mõeldakse,“ rääkis Loigo.

Ettepaneku märkimiseks tuleb valida kaardil sobiv koht ning ajavahemik, mil kiirust ületavad juhid ohte tekitavad. Rämpspostituse vältimiseks tuleb end Facebooki abil tuvastada, teatas PPA pressiesindaja.

Politsei korraldab ööpäevaseid liiklustalguid, et saadud ettepanekute alusel olla just seal, kus inimesed seda kõige rohkem ootavad. 2017. ja 2018. aastal mõõtsid 24-tunnise perioodi jooksul kiirust rohkem kui 250 politseinikku, kes kontrollisid enam kui tuhandet kohta.

Mullu vesteldi 1013 juhiga, kes sõitsid liiga kiiresti, 269 inimese osas alustati menetlust. 2017. aastal varem peeti tõsine jutuajamine 913 juhiga ning menetlust alustati 243 roolikeeraja suhtes.

2018. aastal laekus kaardirakendusse 1600 ettepanekut.

Kohti saab märkida 24. märtsini. Liiklustalgud toimuvad 3. aprillil.