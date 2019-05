Liiklusrikkuja mõisteti kümneks päevaks aresti

25. mail peatasid politseinikud Tartumaal Laeva tanklast välja pööranud ning Tartu poole suundunud sõiduauto Audi. "Soome numbrimärki kandnud ning järelhaagist vedanud Audi jäi korrakaitsjatele silma seetõttu, et järelhaagise number paistis vilunud politseinikele kuidagi veider. Kuivõrd haagise registreerimismärk paistis olema ise üle võõbatud, otsustasime auto kontrolliks peatada," kirjeldas Jõgeva patrullpolitseinik Arsi Alevere.

Patrullpolitseiniku sõnul oli autoroolis olnud mees korrakaitsjaid nähes väga kohkunud, sahmis masinas edasi-tagasi ning vestles väga napisõnaliselt puises soome keeles. "Mõistsime kohe, et midagi siin ei klapi. Esmalt ilmnes kontrolli käigus, et autoroolis olnud 36-aastasel mehel puudub juhtimisõigus. Siis tuvastasime, et Audi külge riputatud numbrimärk kuulub sootuks teisele masinale ning kõige tipuks üllatusime isegi, kui avastasime, et järelhaagise number pärineb hoopiski ühelt kaubikult," ütles patrullpolitseinik.

Auto roolis olnud mees sai sel momendil isegi aru, et soomlase mängimine teda enam edasi ei vii ning ta tunnistas puhtas eesti keeles oma viga. Mees selgitas kohapeal politseinikele, et teiste sõidukite numbrimärgid oli talle kasutada andnud hea sõber. Politseinikud viisid mehe otsejoones arestikambrisse. Täna toimetati mees kohtusaali oma teo eest vastust andma. Kohus mõistis varasemaltki liiklusrikkumiselt tabatud mehele 10 päeva aresti.