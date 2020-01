Liiklusohvrite leinavaid lähedasi aitavad rahaga matuse- ja ülalpidamishüvitis

Ajal, mil traagilises liiklusõnnetuses pereliikmeid kaotanud lähedased peavad toime tulema kaotusvaluga, on seadusega tagatud vähemalt materiaalne toimetulek, mis aitab matta lähedased ja kasvatada üles lapsed, nii et raskes olukorras pere ei pea hakkama leina ajal veel heategijate abiga korjandust korraldama, sest rahaline tugi kulude katmiseks on liikluskindlustussüsteemi poolt tagatud, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

"Inimesed võivad aidata, aga organisatsioonid on olemas, selle jaoks pole vaja raha koguda," kinnitas liikluskindlustuse fondi juhatuse liige Lauri Potsepp ERR-i uudisteportaalile.

"Kindlustus saab muidugi hüvitada vaid seda kahju, mis on rahas mõõdetav – mõistagi on selliste juhtumite kahju palju suurem kui üksnes materiaalne," tõdeb Potsepp.

Seadus on pannud matusekulude katmise ja ülalpidamiskohustuse traagilise õnnetuse põhjustanu kindlustusseltsile.

"Liiklusõnnetuse põhjustaja kindlustusandja hüvitab selle kahju, mille õnnetuse põhjustaja peab kannatanule või tema lähedastele hüvitama," selgitab Potsepp.

"Hüvitise taotlemiseks tulebki esitada vabas vormis taotlus sellele kindlustusandjale, kellega õnnetuse põhjustajal oli sõlmitud liikluskindlustusleping. See sisaldab kõiki kulusid, mis matustega seoses kanda tuleb: transpordikulud, matusetalituse läbiviimine, peielauani välja," loetleb Potsepp.

Kui süüdlasel liikluskindlustus puudub või ta põgeneb sündmuskohalt, nii et teda ei õnnestu tuvastada, katab kulud liikluskindlustuse fond. Lähedased kaotanud perekond ise selleks eelnevalt kulusid katma ei pea, taotlus matusekulude hüvitamiseks rahuldatakse kiiresti - päevade, mitte nädalate või kuude jooksul.