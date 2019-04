Liikluskorralduse juht: päris autovabaks ei saa kesklinn nagunii

Tallinna viimaste aastate suund on olnud eelisõiguse andmine ühistranspordile, et vähendada autoliikluse kasvu kesklinnas ja suurendada ühistranspordi kasutajate ja kergliiklejate arvu. Selline mõtteviis on leidnud ka vastaseid - viimati tekitas vastakaid arvamusi mullu sügisel valminud Gonsiori tänava ümberehitus.

Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juht Talvo Rüütelmaa ütles, et ühistranspordirajad on end siiski õigustanud, sest ühistransport on nendega juurde saanud ühenduskiirust ja atraktiivsust.

Liikluskorralduse juhi sõnul ei tähenda ühistranspordi arendamise eelistamine seda, et autode liikumine kesklinnast üldse ära keelataks ja ütles, et päris autovabaks ei saa mitte ükski linn.

Samas ei pea Rüütelmaa ka päris õigeks, et kesklinna kasutatakse transiitliikuse koridorina. "Tuleb leida tasakaal, nii et see, kellel on kindlasti vaja kesklinna sõidukiga pääseda, ta seda saab teha, aga see, kes tahab kasutada Viru ringi transiitliikluseks, tulles Lasnamäelt ja sõita edasi Kakumäele, siis see päris õige ei ole," rääkis ta.