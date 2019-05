Liiklusekspert: Laagna tee sulgemine võib tuua probleeme, kuid juuli on selleks parim võimalik aeg

„Juulis on kõige vähem üldse linnas. Teised ajad oleksid tõenäoliselt hullemad, sest juuli teises pooles on tavaliiklust 20-30% vähem kui aastas keskmiselt ning seega on tee sulgemisega kaasnevad mõjud kõige väiksemad, mis aasta vältel olla saavad,” ütles Antov.

Kui aasta tihedama liiklusega kuudel on liikluskoormus Lasnamäe kanalis mõlemal suunal veidi alla 2000 auto tunnis, siis juulis on koormus umbes 1400-1500 sõidukit tunnis.

Samas rõhutab ta, et valudeta Laagna tee sulgemine ei lähe ning oluline on leida liikluses alternatiivsed marsruudid. Probleemideks on sadamast tulev transiitliiklus, mis Laagna teed osaliselt kasutab ning tähtis on säilitada ühistranspordi toimimine.

„Oleks mõistlik, kui Laagna tee sillad jääksid lahti, et linna suunas viivatele suurtele teedele ligipääs säiliks. Suurte sulgemiste puhul on esimene nädal keeruline ja siis on kindlasti sebimist kõige rohkem, kuid pärast leiavad liiklejad alternatiivsed teed üles. Mõeldes, et meil on hiljaaegu olnud suuri sulgemisi, näiteks Pärnu maantee kinnipanek, mis on suurema koormusegagi, siis inimesed leiavad erinevaid variante. Me oleme kõik sulgemised üle elanud ja küllap elatakse ka see üle. Alati on ka variant, et linn ei lubagi seda,” lisas ta.