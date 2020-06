Lihula tulistamises kahtlustatu omab õendusfirmat ning töötas õppejõuna

Greete Palgi RUS

Lihula tulistamises hukkus kaks inimest. Foto: Andres Putting

Täna teatas politsei- ja piirivalveamet, et 32-aastane mees, keda kahtlustatakse kahe inimese mõrvas ning väikelaste vigastamises, on Mikk Tarraste. Tal on meditsiiniline taust, lisaks ka sidemed kaitseliiduga. Peale selle on Tarrastel koduõenduse ettevõte ja ta on töötanud õe, hooldajana ning tervishoiuteenuseid pakkuva ettevõtte tegevjuhina.