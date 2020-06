Lihula tulistamises kahtlustatu mõisteti 12 aastat tagasi süüdi korterite akendesse tulistamise tõttu

Kuigi politseiametnikud ei kinnita ega lükka ümber, kas Delfi info öise tulistaja isiku kohta on õige, kinnitavad ühest suust seda paljud kohalikud: tema nimeks on Mikk Tarraste. Öise tulistaja minevik pole kaugeltki mitte plekitu. 2008. aasta sügisel mõisteti ta süüdi avaliku korra raske rikkumise, lõhkeaine, tulirelva ja laskemoona ebaseadusliku käitlemise eest. Liitkaristusena pidi ta tasuma 14 800 krooni ja maksma riigi tuludesse üle 18 000 krooni. Toona oli kohtudokumentide põhjal mees kaitseliidu Tallinna maleva kaitseväeametnik.

Kaitseliidu strateegilise kommunikatsiooni osakonna juht Tanel Rütman täpsustas, et 2003. aastal kadus kaitseväeametnik kui tegevteenistuse erisus. Seega oli Tarraste toona kaitseliidus tööl töölepingulise valvurina. Tarraste oli kaitseliidu liige 2013. aastani. "Valvur, ehk siis palgaline, oli ta 2007. aastal," ütles Rütman. Tarrastet ei heidetud kaitseliidust pärast 2008. aasta süüdimõistmist välja, kuna liikmesuse piirang kehtib neile, kes on süüdi mõistetud isiku- ja inimsusevastastes kuritegudes. Rütman lisas, et liitumisel tehakse inimesele eelnev taustakontroll.

Mis aga 12 aasta taguse kohtuotsuse taga peitub? 2008. aasta kevadel hakkas Tarraste, keda nüüd kahtlustatakse kahe inimese mõrvamises, ühe teise inimesega öösel ebaseaduslikust tulirelvast tulistama kortermaja suunas. Kuulid tabasid kahe korteri köögiaknaid ning samal ajal viibisid vähemalt ühes korteris elanikud. Lisaks avaliku korra raskele häirimisele mõistetigi ta süüdi ebaseadusliku relva omamises, politsei leidis peale selle ta kodust lõhkeainet, mis ametnike poolt ära võeti.

Tarraste minevik ei takistanud 2012. aastal talle Noorte Kotkaste Tallinna maleva teeneteristi andmast. Siis tegutses ta Noorte Kotkaste Tallinna maleva juhatuse liikmena. Kaitseliidu veebist leiab seni pildi, kus ta sukeldumiskursusel rõõmsa ilmega kalipsos vees seisab, kuna käisid sukeldumiskursused.

Kuigi mehe minevikku jääb karistus köögiakende tulistamise eest, siis haridustee ja ametikäik näitab hoopis teist külge. Tarraste töötas Tallinna kiirabis, seejärel PERHis, hiljem ka osakoormusega Tallinna lastehaiglas ning mitu aastat õpetas noortele õendust. Mitu aastat tagasi rajas ta koduõendust pakkuva ettevõtte, mis lõi õitsele eelmisel aastal. Töötajate arv neljakordistus ning ta hakkas maksma oluliselt rohkem tööjõumakse.